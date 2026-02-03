03.02.2026 06:31:28

JOYFUL HONDA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JOYFUL HONDA hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 64,48 JPY. Im letzten Jahr hatte JOYFUL HONDA einen Gewinn von 34,79 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat JOYFUL HONDA mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,07 Prozent verringert.

