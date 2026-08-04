JOYFUL HONDA präsentierte Quartalsergebnisse

JOYFUL HONDA gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,30 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38,71 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 149,37 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte JOYFUL HONDA 135,18 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 139,89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte JOYFUL HONDA einen Umsatz von 135,74 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at