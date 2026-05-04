JOYFUL HONDA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JOYFUL HONDA hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 28,94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,57 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 32,06 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at