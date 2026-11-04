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04.11.2026 06:31:28
JOYFUL HONDA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
JOYFUL HONDA hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34,41 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,84 Prozent auf 36,17 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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