

EQS Newswire / 19/11/2026 / 01:15 CET/CEST

SINGAPORE – Media OutReach Newswire – 19 November 2026 – JOYY Inc. (NASDAQ: JOYY) ("JOYY" or the "Company"), a leading global technology company, today announced its unaudited financial results for the third quarter ended September 30, 2026.



JOYY maintained its growth momentum in the third quarter, with total revenues reaching US$624.6 million, up 15.6% year over year and 5.7% quarter over quarter. Social Entertainment revenue totaled US$441 million, up 8.8% year over year and 4.3% quarter over quarter. BIGO Ads generated US$145.7 million in revenue, marking increases of 39.6% year over year and 9% quarter over quarter. SHOPLINE revenue reached US$37.8 million, up 24.7% year over year and 10% quarter over quarter. Driven by the multi-engine growth strategy, the contribution from non-livestreaming revenue further increased to 32.8% of total revenues this quarter.



The Company maintained a solid financial position in the third quarter. Non-GAAP¹ operating income reached US$46.6 million, representing an increase of 14.6% year over year. Non-GAAP¹ EBITDA amounted to US$55.7 million, up 10.1% year over year. Operating cash inflow totaled US$102.2 million for the quarter, while the Company's net cash position stood at US$2.94 billion as of September 30, 2026.



JOYY continued to execute its shareholder return program, reinforcing its commitment to delivering long-term value to shareholders. From the beginning of 2026 to November 13, the Company returned a total of US$536 million to shareholders through share repurchases of US$319.8 million and dividend payments of US$216.2 million, progressing toward its target of returning US$1.5 billion cumulatively to shareholders by the end of 2028.



This press release includes certain non-GAAP financial measures as additional clarifying items to aid investors in further understanding the Company's performance and the impact that these items and events had on the financial results. The non-GAAP financial measures provided above should not be considered as a substitute for, or superior to, the measures of financial performance prepared in accordance with GAAP. For details of the non-GAAP measures, including the reconciliations of GAAP measures to non-GAAP measures, please refer to the press release titled "JOYY Reports Third Quarter 2026 Unaudited Financial Results" issued by the Company on November 19, 2026. Hashtag: #JOYY #26Q3FinancialReport #FinancialReport

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





News Source: JOYY

JOYY maintained its growth momentum in the third quarter, with total revenues reaching US$624.6 million, up 15.6% year over year and 5.7% quarter over quarter. Social Entertainment revenue totaled US$441 million, up 8.8% year over year and 4.3% quarter over quarter. BIGO Ads generated US$145.7 million in revenue, marking increases of 39.6% year over year and 9% quarter over quarter. SHOPLINE revenue reached US$37.8 million, up 24.7% year over year and 10% quarter over quarter. Driven by the multi-engine growth strategy, the contribution from non-livestreaming revenue further increased to 32.8% of total revenues this quarter.The Company maintained a solid financial position in the third quarter. Non-GAAP¹ operating income reached US$46.6 million, representing an increase of 14.6% year over year. Non-GAAP¹ EBITDA amounted to US$55.7 million, up 10.1% year over year. Operating cash inflow totaled US$102.2 million for the quarter, while the Company's net cash position stood at US$2.94 billion as of September 30, 2026.JOYY continued to execute its shareholder return program, reinforcing its commitment to delivering long-term value to shareholders. From the beginning of 2026 to November 13, the Company returned a total of US$536 million to shareholders through share repurchases of US$319.8 million and dividend payments of US$216.2 million, progressing toward its target of returning US$1.5 billion cumulatively to shareholders by the end of 2028.Hashtag: #JOYY #26Q3FinancialReport #FinancialReportThe issuer is solely responsible for the content of this announcement.News Source: JOYY 19/11/2026 Dissemination of a Financial Press Release, transmitted by EQS News.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Media archive at www.todayir.com

View original content: EQS News