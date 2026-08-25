Y a Aktie
WKN DE: A2PXQ6 / ISIN: US46591M1099
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26.08.2026 01:15:11
JOYY Delivers YoY and QoQ Growth in Total Revenues as Diversified Businesses Sustain Strong Momentum
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SINGAPORE – Media OutReach Newswire – 26 August 2026 – JOYY Inc. (NASDAQ: JOYY) ("JOYY" or the "Company"), a leading global technology company, today released its unaudited financial results for the second quarter ended June 30, 2026.
News Source: JOYY
26/08/2026 Dissemination of a Financial Press Release, transmitted by EQS News.
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Nachrichten zu YY Incorporation (A) (spons. ADRs)
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01:15
|JOYY Delivers YoY and QoQ Growth in Total Revenues as Diversified Businesses Sustain Strong Momentum (EQS Group)
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24.08.26
|Ausblick: YY A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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26.05.26
|JOYY Reports First Quarter 2026 Financial Results: Total Revenue YoY Growth Hits Multi-Year High (EQS Group)
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24.05.26
|Ausblick: YY A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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09.03.26
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Aktien in diesem Artikel
|YY Incorporation (A) (spons. ADRs)
|64,00
|2,40%
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