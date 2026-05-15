JP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JP ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JP die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,26 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 12,13 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 50,07 JPY. Im letzten Jahr hatte JP einen Gewinn von 45,91 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,30 Prozent auf 43,33 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at