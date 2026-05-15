|
15.05.2026 06:31:29
JP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
JP ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JP die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13,99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,26 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 12,13 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 50,07 JPY. Im letzten Jahr hatte JP einen Gewinn von 45,91 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,30 Prozent auf 43,33 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.