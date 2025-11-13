JP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JP hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 9,90 JPY gegenüber 10,28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

JP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at