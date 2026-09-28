BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktie unter der Lupe
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28.09.2026 11:34:49
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für BMW-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi beschrieb am Samstag seine Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende September. Er wünscht sich vor allem Details zum Weg zur mittelfristig angestrebten Auto-Marge von rund 5 Prozent.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse
Die BMW-Aktie musste um 11:17 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 55,52 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 47,69 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 226 523 Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 37,0 Prozent zurück.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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