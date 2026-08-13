RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Aktienempfehlung
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13.08.2026 09:33:06
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für RWE-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten des Stromerzeugers, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Den bestätigten Ausblick des Unternehmens dürften Investoren als zurückhaltend werten.
Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 09:16 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 58,26 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 11,57 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 167 076 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 31,3 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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