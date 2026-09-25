Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktienanalyse
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25.09.2026 09:48:06
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Underweight für Henkel vz-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti rechnet für die Düsseldorfer im dritten Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von soliden 4,5 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht des Konsumgüterkonzerns schrieb. Sie kappte aber ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie wegen der Zinskosten.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Henkel vz-Aktie musste um 09:31 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 73,82 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 11,95 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 22 366 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,6 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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