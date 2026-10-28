BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktienbewertung
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28.10.2026 09:33:07
JP Morgan Chase & Co. beurteilt BASF-Aktie mit Underweight
Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Der Chemiekonzern habe dank besserer Margen auf bereinigter Basis die Erwartungen übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Resultate lieferten aber auch den Pessimisten genügend Argumente. So beinhalte die erneut angehobene Jahresprognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) für das Schlussquartal eine schwächere Entwicklung als im Marktkonsens widergespiegelt. Dazu kämen das überraschend schwache Agrarchemiegeschäft und die immer noch enttäuschende Barmittelentwicklung. Zur angestrebten Übernahme von Evonik dürfte sich BASF in der Analystenkonferenz zu den Zahlen äußern /rob/gl/ag
Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die BASF-Aktie musste um 09:16 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 51,87 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 22,88 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 208 995 Stück. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 21,7 Prozent. Am 28.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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