Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Aktie unter die Lupe 28.09.2026 14:37:47

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Neutral

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Neutral

Die Beiersdorf-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen für den Konsumgüterkonzern an jüngste Daten von Verkaufsscannern, Erkenntnisse von der Global Beauty Conference von JPMorgan sowie Gespräche mit Investor Relations an. Letztlich erwartet sie für den Consumer-Bereich der Haut- und Körperpflege einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 1,1 Prozent im dritten Quartal, wie sie am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 27. Oktober schrieb.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:21 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 78,44 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 1,99 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 166 932 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 15,1 Prozent nach. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Beiersdorf AG 77,64 -1,17% Beiersdorf AG

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