Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Aktie unter die Lupe
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28.09.2026 14:37:47
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Neutral
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen für den Konsumgüterkonzern an jüngste Daten von Verkaufsscannern, Erkenntnisse von der Global Beauty Conference von JPMorgan sowie Gespräche mit Investor Relations an. Letztlich erwartet sie für den Consumer-Bereich der Haut- und Körperpflege einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 1,1 Prozent im dritten Quartal, wie sie am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 27. Oktober schrieb.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:21 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 78,44 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 1,99 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 166 932 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 15,1 Prozent nach. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
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|25.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|77,64
|-1,17%
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