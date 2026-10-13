BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Analyse im Fokus
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13.10.2026 17:34:47
JP Morgan Chase & Co. beurteilt BMW-Aktie mit Overweight
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi prognostizierte in einer Studie am Dienstag einen Umsatz des Autobauers von 29,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis schätzte er auf rund 1,68 Milliarden Euro. Profitiert haben dürften die Münchener vor allem von einem starken Automobilgeschäft.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 54,26 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 51,12 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 812 503 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 38,4 Prozent zurück.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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