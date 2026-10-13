JP Morgan Chase & Co. beurteilt BMW-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. hat die BMW-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi prognostizierte in einer Studie am Dienstag einen Umsatz des Autobauers von 29,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis schätzte er auf rund 1,68 Milliarden Euro. Profitiert haben dürften die Münchener vor allem von einem starken Automobilgeschäft.

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Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 54,26 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 51,12 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 812 503 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 38,4 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST



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