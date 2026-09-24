Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Aktienbewertung
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24.09.2026 12:52:45
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Brenntag SE-Aktie mit Underweight
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. Der Rückenwind der Sonderkonjunktur durch den Nahost-Krieg lasse nach, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er bleibt daher selektiv in Europas Chemiebranche und sucht nach Sonderstorys. BASF, Wacker Chemie, Yara, Evonik, Brenntag, IMCD, DSM-Firmenich und Arkema rät er besonders nachdrücklich in den Portfolios unterzugewichten. Die mittelfristigen Gewinnziele von Brenntag seien ambitioniert und die Bewertung sei weniger attraktiv als bei anderen Werten im Sektor.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 12:35 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 59,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 88 707 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 24,1 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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