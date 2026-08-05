JP Morgan Chase & Co. beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 37,40 auf 32,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Dialysekonzern stehe mit Blick auf 2027 vor einer "Mauer aus Sorgen", schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Behandlungszahlen schwächelten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 13:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 41,91 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 22,93 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 471 012 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 6,9 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST



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