Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Experten-Analyse 09.09.2026 09:39:06

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. hat eine sorgfältige Analyse der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers auf "Overweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen. Siemens Healthineers attestieren sie ein anhaltend intaktes Kerngeschäft und trauen dem Unternehmen weitere Marktanteilsgewinne zu.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:23 Uhr um 0,7 Prozent auf 38,72 EUR ab. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34 387 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 11,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Siemens AG,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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