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Aktie unter der Lupe 05.11.2026 15:37:48

JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight

JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Pavan Mahbubani hat eine ausführliche Untersuchung des EON SE-Papiers durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom.

Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Das Papier von EON SE konnte um 15:21 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 19,28 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 12,55 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 321 061 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 23,2 Prozent aufwärts. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von EON SE wird am 11.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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