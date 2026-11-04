Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Rating im Fokus
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04.11.2026 09:33:07
JP Morgan Chase & Co.: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält Underweight
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das Management des Dialysespezialisten habe die geschäftlichen Risiken betont, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierbei gehe es um eine temporäre zusätzliche Erstattungsregelung im US-Gesundheitssystem Medicare. Adlington nannte eine Belastung in Höhe von 300 bis 350 Millionen Euro.
Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:16 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,96 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 17,09 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 53 918 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 0,6 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
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|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
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|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
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|DZ BANK
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|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,90
|0,36%