Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Rating im Fokus 04.11.2026 09:33:07

JP Morgan Chase & Co.: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält Underweight

JP Morgan Chase & Co.: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält Underweight

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das Management des Dialysespezialisten habe die geschäftlichen Risiken betont, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierbei gehe es um eine temporäre zusätzliche Erstattungsregelung im US-Gesundheitssystem Medicare. Adlington nannte eine Belastung in Höhe von 300 bis 350 Millionen Euro.

Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:16 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,96 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 17,09 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 53 918 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 0,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Fresenius Medical Care,Alexey Goosev / Shutterstock.com

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08:43 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
03.11.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
03.11.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
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