JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Neutral

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 64,50 Euro auf "Neutral" belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Montag. Im Detail habe die operative Marge (Ebitda) des Anlagenbauers vom Geschäftssegment Pure Flow Processing (PFP) profitiert. Das Segment habe bei der Marge um 2,5 Prozentpunkte besser abgeschnitten als erwartet.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die GEA-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:22 Uhr stieg die GEA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 64,00 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 0,78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 31 427 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die GEA-Aktie um 13,2 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte GEA am 10.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:24 / BST



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