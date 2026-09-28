Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Analyse im Blick
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28.09.2026 11:28:52
JP Morgan Chase & Co. gibt Daimler Truck-Aktie Overweight
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Daimler Truck werde auch im vierten Quartal noch von starken Aufträgen aus allen wichtigen Regionen profitieren.
Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Daimler Truck-Aktie wies um 11:11 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,58 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,43 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 94 795 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 19,3 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.11.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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