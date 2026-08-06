JP Morgan Chase & Co. gibt Deutsche Telekom-Aktie Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Nehme man das US-Geschäft aus der Betrachtung heraus, dann hätten die Bonner die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man T-Mobile US hinzu, dann liege der Nettogewinn um sechs Prozent über der Markterwartung und der Free Cashflow um drei Prozent darüber.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Um 09:14 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 29,00 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 31,03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 135 175 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 8,2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 06.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:15 / BST



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