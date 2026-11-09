JP Morgan Chase & Co. gibt GEA-Aktie Neutral

Die GEA-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Neutral" belassen. Der deutlich gestiegene und über dem Konsens liegende Auftragseingang des Anlagenbauers sei das zentrale Ereignis gewesen, schrieb Akash Gupta am Montag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick habe der Dax-Konzern bestätigt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nur wenig ändern.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:16 Uhr fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 69,05 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,52 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22 188 GEA-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 22,1 Prozent aufwärts. GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT



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