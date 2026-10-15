JP Morgan Chase & Co. gibt SAP SE-Aktie Neutral

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" belassen. Die aktuelle Marktstimmung für den Softwarekonzern habe sich im Vergleich vor der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal zweifellos verbessert, denn die Aktie habe sich seit ihrem Jahrestief im Juli um mehr als 50 Prozent erholt, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anleger seien von der Frage, ob das Geschäftsmodell noch tragfähig sei, dazu übergegangen, neu zu bewerten, ob die Aussichten für den Rest des Jahres 2026 und für 2027 nun ausreichend risikominimiert seien, um ein Investment zu rechtfertigen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die SAP SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 198,38 EUR. Bisher wurden heute 768 472 SAP SE-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 3,2 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST



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