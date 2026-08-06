Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktie unter die Lupe
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06.08.2026 09:48:08
JP Morgan Chase & Co. gibt Siemens-Aktie Overweight
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Wachstum auf breiter Basis habe für eine positive Überraschung und steigende Ziele gesorgt, schrieb Phil Buller am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Im Fokus stehe die China-Dynamik von Digital Industries.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Siemens befand sich um 09:32 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,2 Prozent auf 271,15 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 27,24 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 443 373 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 15,8 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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