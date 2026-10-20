Hannover Rück Aktie

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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Papier unter der Lupe 20.10.2026 17:04:47

JP Morgan Chase & Co.: Hannover Rück-Aktie erhält Neutral

JP Morgan Chase & Co.: Hannover Rück-Aktie erhält Neutral

Hannover Rück-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

JPMorgan hat Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 9. November erwarteten Quartalszahlen seine Schätzungen. Gemäß der üblichen Praxis geht der Analyst davon aus, dass der Rückversicherer für das dritte Quartal sein gesamtes Großschadenbudget in Anspruch nehmen wird. Hossains Jahresüberschussprognose entspricht eigenen Angaben zufolge dem Unternehmensziel. Da Hannover Rück am 25. November einen neuen Strategieplan vorstellen wird, sieht Hossain obendrein kaum Anreiz für den Dax-Konzern, sein Jahresziel sonderlich zu übertreffen ? "wohl auch, um im Hinblick auf den neuen Plan noch Spielraum nach oben zu lassen", schrieb er.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 274,40 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 1,60 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79 246 Hannover Rück-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 8,3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:19 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Hannover Rück

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