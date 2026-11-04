JP Morgan Chase & Co.: Infineon-Aktie erhält Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sandeep Deshpande äußerte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal seinen Glauben, dass die für 2027 erwarteten Ziele etwas über dem Konsens liegen könnten. Da die Prognosepraxis vorsichtig sei, bliebe damit die Option offen, die Zielsetzungen im Laufe des Jahres anzuheben.

Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Infineon-Aktie musste um 17:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 50,71 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 89,31 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 874 051 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 35,4 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:03 / GMT



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