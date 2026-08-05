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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Neutral-Einstufung 05.08.2026 13:34:48

JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Zalando-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Zalando-Aktie

Diese Empfehlung gibt JP Morgan Chase & Co. für die Zalando-Aktie aus.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan nannte am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht drei Gründe für ihre Vorsicht. An erster Stelle hob sie die Kombination aus steigenden Lagerbeständen und einer schwächelnden Absatzentwicklung im Großhandelsgeschäft hervor.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 13:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 24,75 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 29,29 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 773 482 Zalando-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 2,3 Prozent. Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images,iStockphoto

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