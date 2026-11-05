DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktienanalyse
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05.11.2026 10:04:48
JP Morgan Chase & Co.: Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Logistikkonzerns habe ein breit angelegtes regionales und sektorales Wachstum hervorgehoben, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.
Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 60,14 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 8,08 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 193 982 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 34,2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|12:38
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|12:08
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|Deutsche Bank AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
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|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,56
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