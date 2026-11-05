DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktienanalyse 05.11.2026 10:04:48

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Logistikkonzerns habe ein breit angelegtes regionales und sektorales Wachstum hervorgehoben, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 60,14 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 8,08 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 193 982 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 34,2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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