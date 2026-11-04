JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für BMW-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW habe eine etwas höher als erwartete Marge in der Autosparte ausgewiesen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Sie habe jedoch unter dem Konzernniveau gelegen, was auf schwächere Ergebnisse im Bereich Finanzdienstleistungen zurückzuführen sei. Der Blick sollte sich jedoch auf die Gewinnwarnung und angekündigte Umstrukturierung vom Vorabend richten.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:02 Uhr 0,3 Prozent. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 41,38 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53 489 BMW-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 34,1 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT



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