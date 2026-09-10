DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktie unter der Lupe 10.09.2026 11:52:46

JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch JP Morgan Chase & Co. liegen vor.

Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Der Logistikkonzern DHL sollte laut Alexia Dogani auch dank der anhaltenden Erholung des Expressgeschäfts ein starkes zweites Halbjahr haben. Sie bleibt zudem für die mittelfristigen Aussichten optimistisch.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 11:34 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 54,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 113 511 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 22,3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: AIF

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02.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
02.09.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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