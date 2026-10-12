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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Aktie bewertet 12.10.2026 09:33:05

JP Morgan Chase & Co.: RWE-Aktie erhält Overweight

JP Morgan Chase & Co.: RWE-Aktie erhält Overweight

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der RWE-Aktie durch JP Morgan Chase & Co. liegen vor.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. Alejandra Botbol untersuchte im ihrem vierteljährlichen Branchenbericht Windgeschwindigkeiten und Stromerzeugung nach Ländern und Technologien. Sie gewichte diese Indikatoren anhand der installierten Leistung der einzelnen Unternehmen, um die Tendenzen bei der Stromerzeugung der europäischen Energieversorger im Quartalsvergleich abzuschätzen, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie. Im 3. Quartal 2026 habe sie auf der Iberischen Halbinsel unterdurchschnittliche Windgeschwindigkeiten verzeichnet, während diese im restlichen Europa im Jahresvergleich weitgehend unverändert geblieben seien.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:16 Uhr 1,6 Prozent auf 58,84 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 65 672 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 32,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 17:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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