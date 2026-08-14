E.ON Aktie

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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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Aktienempfehlung 14.08.2026 14:13:47

JP Morgan Chase & Co. verleiht EON SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse

JP Morgan Chase & Co. verleiht EON SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse

EON SE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Pavan Mahbubani einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Overweight" belassen. Pavan Mahbubani beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die Regulierung des Gasmarktes. Die Vorschläge fielen zwar mit Blick auf die Eigenkapitalrendite vor Steuern schwächer aus als erwartet. Allerdings sieht der Experte mehrere Bereiche in dem Entwurf, die auf den Stromsektor nicht anwendbar seien beziehungsweise Anpassungen erforderten. Insofern wertet er die Kursverluste als Reaktion auf die Nachrichten als Einstiegsgelegenheit in die Aktien des Energiekonzerns.

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Um 13:57 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 17,56 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 23,61 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 7 250 505 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 12,2 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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