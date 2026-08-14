E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktienempfehlung
|
14.08.2026 14:13:47
JP Morgan Chase & Co. verleiht EON SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Overweight" belassen. Pavan Mahbubani beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die Regulierung des Gasmarktes. Die Vorschläge fielen zwar mit Blick auf die Eigenkapitalrendite vor Steuern schwächer aus als erwartet. Allerdings sieht der Experte mehrere Bereiche in dem Entwurf, die auf den Stromsektor nicht anwendbar seien beziehungsweise Anpassungen erforderten. Insofern wertet er die Kursverluste als Reaktion auf die Nachrichten als Einstiegsgelegenheit in die Aktien des Energiekonzerns.
Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:57 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 17,56 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 23,61 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 7 250 505 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 12,2 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SE
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.08.26
|JP Morgan Chase & Co. verleiht EON SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse (finanzen.at)
|
14.08.26
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet EON SE-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
14.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
14.08.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,51
|-4,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.