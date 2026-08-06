JP Morgan Chase & Co. verleiht Henkel vz-Aktie Underweight in jüngster Analyse

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das organische Wachstum der Düsseldorfer habe mit 4,7 Prozent die Konsensschätzung von 3,3 Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Konsumgüterhersteller habe vor allem von höheren Volumina profitiert, aber auch von höheren Preisen.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:18 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 79,66 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 18,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 231 251 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 18,3 Prozent. Am 06.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:38 / BST



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