Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Bewertung im Blick 29.10.2026 13:19:47

JP Morgan Chase & Co. verleiht Henkel vz-Aktie Underweight in jüngster Analyse

JP Morgan Chase & Co. verleiht Henkel vz-Aktie Underweight in jüngster Analyse

Das Henkel vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei organisch stärker als erwartet gewachsen und habe den Umsatzausblick angehoben, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Dies verdanke er aber nur der guten Entwicklung der Preise.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Mit einem Kurs von 77,94 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel um 13:02 Uhr kaum verändert. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 16,60 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 147 646 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 15,8 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Henkel AG,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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