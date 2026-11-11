RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Rating im Fokus
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11.11.2026 10:58:47
JP Morgan Chase & Co. verleiht RWE-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Energiekonzerns wirke sehr konservativ, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen. Sie seien viel stärker gewesen als gedacht. Dafür verantwortlich seien vor allem die Stromhandels-Aktivitäten.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:42 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 58,54 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,01 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 313 247 RWE-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 31,9 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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