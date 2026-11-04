JP Morgan Chase & Co. verleiht Vonovia SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Nach der Kappung der Zielvorgaben in der vergangenen Woche durch die Immobiliengruppe seien die wichtigsten Aspekte bereits bekannt, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Vonovia SE legte um 09:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 16,62 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 47,41 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 685 205 Vonovia SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 28,3 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT



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