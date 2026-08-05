Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Aktuelle Analyse 05.08.2026 11:19:54

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Overweight

Fresenius SE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Bad Homburger Medizin- Krankenhauskonzern biete positive Überraschungen und steigende Ziele zum Bewertungsdiscount, schrieb David Adlington am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:03 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,9 Prozent auf 46,98 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 20,48 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 522 972 Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 1,4 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Weitere Links:

Fresenius SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Fresenius SE-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

Bildquelle: Fresenius,gopixa / Shutterstock.com

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