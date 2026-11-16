Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Henkel vz-Analyse im Blick
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16.11.2026 10:28:47
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Underweight
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent an. Sie begründete dies mit stärkeren Umsatzaussichten, günstigen Währungsentwicklungen und dem Beitrag jüngster Zukäufe. Risiken aus der Integration und durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen blieben aber unverändert bestehen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie notierte um 10:10 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 87,62 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 25,82 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 30 688 Henkel vz-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 30,1 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.03.2027 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags in Grün (finanzen.at)
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09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
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13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
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13.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
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13.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt (finanzen.at)
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13.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
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12.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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12.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|88,00
|1,24%
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