Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Henkel vz-Analyse im Blick 16.11.2026 10:28:47

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Underweight

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Underweight

Henkel vz-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent an. Sie begründete dies mit stärkeren Umsatzaussichten, günstigen Währungsentwicklungen und dem Beitrag jüngster Zukäufe. Risiken aus der Integration und durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen blieben aber unverändert bestehen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 10:10 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 87,62 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 25,82 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 30 688 Henkel vz-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 30,1 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.03.2027 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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