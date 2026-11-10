Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Aktienempfehlung
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10.11.2026 10:07:51
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Infineon-Aktie mit Overweight
Die US-Bank JPMorgan hat Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Die Prognose für Umsatz und Segmentergebnismarge 2026/27 entsprächen weitgehend den Markterwartungen oder lägen sogar leicht darüber, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen. Der Analyst erinnerte daran, dass Infineon mit seinen Prognosen eher vorsichtig sei. Daher ist er optimistisch. "Das Schlimmste ist überstanden, die Nachrichten waren positiv." Der Markt dürfte die Klarheit begrüßen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:51 Uhr 6,0 Prozent auf 51,55 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 86,23 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 178 355 Infineon-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 37,7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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