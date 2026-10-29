MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Papier unter der Lupe 29.10.2026 10:22:47

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: MTU Aero Engines-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: MTU Aero Engines-Aktie mit Overweight

MTU Aero Engines-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David H Perry genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat MTU nach Quartalszahlen des Triebwerkherstellers mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz und vor allem der Barmittelzufluss lägen über den Erwartungen, wogegen das Ergebnis (Ebita) etwas enttäuscht habe, schrieb David Perry am Donnerstag. Dazu habe MTU die Jahreszielspannen für Umsatz und Barmittelzufluss etwas nach oben eingeengt. Dank des zuletzt erstarkten US-Dollar sollten die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 bis 2030 steigen, womöglich jeweils im mittleren einstelligen Prozentbereich. Perry rät, Kursschwächen zum Kauf zu nutzen.

Aktienbewertung im Detail: Die MTU Aero Engines-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:06 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 323,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 43,70 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37 041 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 7,9 Prozent. Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,MTU Aero Engines

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