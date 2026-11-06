Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Overweight-Einstufung
|
06.11.2026 17:52:49
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Overweight
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine Umfrage unter Investoren zeige niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht sowie dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie am Tag der Analyse
Um 17:36 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 118,10 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 107,45 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 3 721 992 Siemens Energy-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 1,5 Prozent ein. Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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