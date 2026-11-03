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Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Aktienbewertung 03.11.2026 09:24:10

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Zalando-Aktie mit Neutral

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Zalando-Aktie mit Neutral

JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Zalando-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Händler habe im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das strategische Zugeständnis, zur Erzielung langfristiger Vorteile einen Rückgang der Bruttomarge in Kauf zu nehmen, habe den Umsatz gestützt. Derweil sei das aktuelle Kursniveau hoch, und es bestünden weiterhin strukturelle Risiken durch die Öffnung der Plattform für autonome KI-Einkaufsagenten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 26,22 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 22,04 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 149 576 Aktien. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 3,5 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Zalando am 03.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto

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