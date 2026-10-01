Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Investment-Tipp 01.10.2026 13:52:48

JP Morgan Chase & Co.: Zalando-Aktie erhält Neutral

JP Morgan Chase & Co.: Zalando-Aktie erhält Neutral

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Zalando-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Georgina Johanan.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 101 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch mit Blick auf den Bericht am 3. November schrieb. Am belastenden Thema Risiko durch agentische KI dürfte sich zunächst nichts ändern.

Aktienbewertung im Detail: Die Zalando-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:36 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 22,43 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 42,67 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 188 117 Aktien. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 11,5 Prozent ein. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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