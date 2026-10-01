Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Investment-Tipp
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01.10.2026 13:52:48
JP Morgan Chase & Co.: Zalando-Aktie erhält Neutral
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 101 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch mit Blick auf den Bericht am 3. November schrieb. Am belastenden Thema Risiko durch agentische KI dürfte sich zunächst nichts ändern.
Aktienbewertung im Detail: Die Zalando-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 13:36 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 22,43 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 42,67 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 188 117 Aktien. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 11,5 Prozent ein. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Zalando
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01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
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01.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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30.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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30.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
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30.09.26
|XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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30.09.26
|EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.09.26
|EQS-NVR: Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Zalando
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|22,38
|0,99%