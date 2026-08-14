JP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JP hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at