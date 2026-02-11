JP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JP hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 15,35 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JP 12,92 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat JP im vergangenen Quartal 10,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JP 9,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at