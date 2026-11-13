JP: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JP hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 9,89 JPY gegenüber 9,90 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,86 Milliarden JPY – ein Plus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JP 10,41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at