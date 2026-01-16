JP HOLDINGS Aktie
WKN: 779524 / ISIN: JP3386190007
|
16.01.2026 15:53:50
JP Wealth Management Closes the Door on QQEW. Should Retail Investors Follow Suit?
On January 15, 2026, JP Wealth Management, Inc. disclosed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold out its entire position in First Trust Exchange-Traded Fund -First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF (NASDAQ:QQEW), an estimated $17.83 million transaction based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated January 15, 2026, JP Wealth Management, Inc. fully liquidated its holding of 126,339 shares in First Trust Exchange-Traded Fund -First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF. The estimated value of the trade was approximately $17.83 million, calculated using the average share price over the quarter. The fund's quarter-end position in QQEW is now zero, with a total net position change of $17.83 million.JP Wealth Management, Inc. sold out its QQEW stake, which now represents none of 13F AUM.
Nachrichten zu JP HOLDINGS INC
Analysen zu JP HOLDINGS INC
Aktien in diesem Artikel
|JP HOLDINGS INC
|725,00
|0,00%
