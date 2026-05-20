JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Wettbewerb 20.05.2026 17:11:03

JPMorgan-Aktie höher: Markteintritt in Deutschland mit Chase

JPMorgan-Aktie höher: Markteintritt in Deutschland mit Chase

Auf dem umkämpften Zinsmarkt in Deutschland bekommen Deutschlands Banken weitere Konkurrenz: Die US-Großbank JPMorgan Chase wirbt ab sofort mit ihrer digitalen Privatkundenbank Chase hierzulande um Kundschaft.

Erst im Juni 2025 war die spanische Großbank BBVA in Deutschland gestartet und hatte mit einem Zins-Lockangebot für Aufsehen gesorgt.

Der deutsche Markt gilt als attraktives Pflaster: Ende 2025 summierte sich das Geldvermögen der privaten Haushalte hierzulande nach Zahlen der Bundesbank auf den Rekordwert von rund 9.504 Milliarden Euro, mehr als ein Drittel davon (37,2 Prozent) sind Bargeld und Einlagen wie Tagesgeld.

"Wir haben in Deutschland eine ausgeprägte Sparkultur mit viel ungenutztem Potenzial", sagt Chase-Deutschlandchef Daniel Llano Manibardo, der zuvor für die Direktbank ING tätig war. Ziel sei, Kundinnen und Kunden dauerhaft ein attraktives Angebot zu bieten - auch nach der Angebotsphase, in der Chase für vier Monate vier Prozent Zinsen fürs Tagesgeld bietet.

Wettbewerb um Neukunden

Zur Einordnung: Nach Analyse des Vergleichsportals Verivox zahlen bundesweit aktive Geldhäuser Bestandskunden derzeit im Schnitt 1,32 Prozent Zinsen für Tagesgeld. Für Neukunden gibt es befristet bis zu 3,5 Prozent Zinsen.

"Tagesgeldangebote mit befristeten Neukundenkonditionen sind vor allem für Sparer interessant, die dazu bereit sind, ihr Geld erneut zu einer anderen Bank umzuschichten, wenn die hohen Zinsen nach einigen Monaten auslaufen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Wer das nicht möchte, sollte beim Zinsvergleich eher auf möglichst attraktive Bestandskundenkonditionen achten."

Ausbau des Angebots bis Ende 2028

Schrittweise will Chase ihr App-basiertes Angebot für Privatkunden in Deutschland ausbauen und "zu einer führenden digitalen Hausbank" für Verbraucherinnen und Verbraucher werden. Bis Ende 2028 sollen auch Girokonten, Investment- und Kreditprodukte verfügbar sein. So soll Deutschland für das Institut in Europa der zweite wichtige Markt nach Großbritannien werden, wo Chase den Angaben zufolge seit 2021 bis dato mehr als drei Millionen Kundinnen und Kunden gewonnen hat.

Die an der NYSE gelistete JPMorgan-Aktie gewinnt zeitweise 1,52 Prozent auf 300,19 Dollar.

/ben/DP/stk

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com

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