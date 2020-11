JPMorgan-Aktie leichter: Lloyds und JPMorgan Chase anscheinend interessiert an Starling Bank

Wie die britische The Times am Samstag berichtete, hat JPMorgan , das 2021 mit seiner Consumer-Bank in Großbritannien an den Start gehen will, eine Übernahme diskutiert. Mit Starling hätte JPMorgan unmittelbar 1,9 Millionen Kunden. Laut The Times könnte Lloyds , Großbritanniens größte Privatkundenbank, an Starlings Technologie Interesse haben. The Times nannte keine Quellen für die Information.

"[Chief Executive] Anne Boden hat immer gesagt, dass sie niemals an eine große Bank verkaufen wird. Ein Börsengang ist immer noch in Sicht", sagte eine Sprecherin von Starling laut The Times. Starlings Wert wird auf mehr als 1 Milliarde Pfund geschätzt.

JPMorgan und Lloyds wollten den Bericht The Times gegenüber nicht kommentieren.

Aktuell fällt die JPMorgan-Aktie an der NYSE um 1,91 Prozent auf 118,90 Dollar.

LONDON (Dow Jones)